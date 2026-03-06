Jorge González y la posible vuelta del presidente Luis Vidal: “Soy yo el que le quiere obligar a que juegue”

Ante la prohibición vigente en el fútbol paraguayo, el entrenador “canario” ve en el torneo de la Sudamericana una oportunidad para que el titular del club tenga una última alegría dentro del campo de juego. “Soy yo el que le quiere obligar a que juegue. Él ya está bajoneado porque quería jugar un poco más en torneos locales. Luego de la ley que salió, entonces le dije: ‘Presi, pero para la Conmebol u otro torneo igual, usted no está inhabilitado ahí’. Le trato de convencer porque es alguien que está ahí vibrando siempre y se merece alegría. Compartir vestuarios con todos sus chicos, porque desde que llega al club brinda una buena amistad. Antes que un presidente, es un amigo y se merece alegría por todo lo que nos da siempre a nosotros”.

Cabe recordar que en el cierre de la temporada 2025, el dirigente sacudió el fútbol nacional al debutar profesionalmente a los 51 años y 11 meses en un encuentro frente a Nacional. Lo que para muchos fue un hito anecdótico, para la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) representó un “escándalo” que afectaba la seriedad de la Primera División. Como respuesta directa, la matriz del fútbol paraguayo aprobó una normativa fulminante que reza: “Ningún miembro de la Comisión Directiva de un Club afiliado a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) podrá integrar, bajo ninguna circunstancia, la alineación oficial (planilla de juego) de cualquier equipo participante en competiciones oficiales organizadas por la APF”.

El “muro” reglamentario de la Conmebol

Pese al entusiasmo del entrenador recoletano, el sueño internacional de Luis Vidal podría enfrentar un obstáculo legal de gran peso. El reglamento del ente rector del fútbol sudamericano es taxativo: para que un jugador sea inscrito en sus torneos, debe estar debidamente habilitado en su federación nacional y ante la FIFA. Según se desprende del Código Disciplinario y las normativas de fichajes, la inclusión de un jugador inhabilitado en su propia liga podría considerarse alineación indebida. Esto expondría a Recoleta FC a la pérdida de puntos (con un resultado de 3-0 en contra) y severas sanciones disciplinarias.