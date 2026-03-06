Óscar Toledo: “Toda la semana estuvimos entrenando los penales”

Recoleta FC eliminó a Nacional y disputará la fase de grupos de una competencia internacional por primera vez en la historia. El Canario superó por penales a la Academia y accedió al cuadro principal del certamen. ¿La figura? Óscar Toledo. El arquero suplente ingresó poco antes del final y atajó dos remates de una tanda que culminó 5-4 (1-1 en el tiempo reglamentario).

“Una noche única como se dice”, expresó el guaireño a Tigo Sports. “Una noche de copa que era lo que tanto estábamos esperando”, continuó el hermano de Rosalino Toledo, con quien compartió plantel en Guaireña. El portero de 26 años reveló que “toda la semana estuvimos entrenando los penales” y agradeció a Nelson Ferreira, quien aceptó la modificación a los 90+3′.

Óscar Toledo y la histórica clasificación

“Toda la semana entrenamos penales”

“Toda la semana estuvimos entrenando los penales. Gracias al profe Osvaldo (Cabral, preparador de arqueros), quien me ayudó bastante, y al profe Jorge (González, entrenador), quien me dio la posibilidad de entrar. Y agradecido con Dios y todos mis familiares que vinieron a apoyarme”, finalizó Toledo a la transmisión televisiva al culminar el partido en el Defensores del Chaco.

