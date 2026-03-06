Óscar Toledo y el enojo de Nelson Ferreira por el cambio de arquero

Recoleta FC eliminó a Nacional en la segunda serie paraguaya de la Fase Preliminar y avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La histórica clasificación del Canario tuvo un protagonista principal: Óscar Toledo. El portero suplente ingresó a los 90+3 minutos en una jugada del técnico Jorge González para la definición de los penales.
Lea más: Vídeo: Óscar Toledo, el arquero suplente que clasificó a Recoleta
La modificación sorprendió a los involucrados porque nada estaba planeado ni hablado previamente. La decisión fue tomada por el DT, que en la víspera del encuentro mandó patear penales a todos los convocados y de 23 tiros, Toledo atajó 11 y Ferreira solo 2. Por ende, con el empate, el entrenador paraguayo realizó la variante.
La cronología de Óscar Toledo
Óscar Toledo y el enojo de Ferreira
Cuando Ferreira, quien cometió un error en el gol de Hugo Iván Valdez para el 1-1 del Tricolor 85′, vio a Toledo para ingresar, empezó a gesticular con los brazos y la cabeza. La caminata desde el arco sur hasta el centro del campo para salir fue con gestos de enojo, malestar y disconformidad. Pero al finalizar el cotejo, Toledo hizo referencia a la escena.
“Agradecido con el compañero que entendió a la hora del cambio”, manifestó el ex Guaireña a Tigo Sports. Durante la propia entrevista contra la transmisión televisiva, después de los festejos en el gramado entre los integrantes del plantel y cuerpo técnico, el propio Ferreira fue hasta Toledo para fundir el momento en un abrazo y un desaforado grito de ‘vamos’.