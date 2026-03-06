Vídeo: Óscar Toledo, el arquero suplente que clasificó a Recoleta

Recoleta FC clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Canario eliminó por penales a Nacional después de igualar 1-1 en los 90 minutos y luego de una jugada maestra de Jorge González. El DT decidió cambiar de arquero exclusivamente para las ejecuciones: mando a Óscar Toledo en lugar de Nelson Ferreira a los 93′. En la tanda, el guaireño desvió dos de los cinco penales de la Academia y encaminó el triunfo 5-4 desde los 12 pasos.

Lea más: Óscar Toledo: “Toda la semana estuvimos entrenando los penales”

Óscar Toledo, la figura de la clasificación