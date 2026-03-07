Recoleta FC: Recompensa económica por el paso internacional

Por el salto internacional de Recoleta FC en la Copa Sudamericana, los futbolistas que participaron del juego contra Nacional recibirán 11.500 dólares (un poco más de G. 73.000.000).

Los que estuvieron entre los suplentes y no ingresaron embolsarán la mitad (US$ 5.750). El atleta #24, que estuvo concentrado pero que no fue inscripto en planilla (Francisco Pacher), será beneficiado con un poco más de 4.000 dólares, en tanto que los 17 componentes restantes del plantel que no estuvieron relacionados al cotejo percibirán US$ 1.200.

El presupuesto del club aurinegro, solo en jugadores, es de US$ 70.000 mensuales. La erogación es mayor considerando el cuerpo técnico.

A nivel general, teniendo en cuenta administrativos, premios, fútbol femenino y demás, el gasto anual de “Reco” es de alrededor de 2.400.000 dólares.