Recoleta FC: Pablo Zeballos vuelve al ruedo

El último partido oficial de PZ10 (Pablo Zeballos), nueva incorporación de Recoleta FC, se dio el 13 de noviembre de 2022, en filas de Ameliano, que le ganó por 4-2 a Guaraní.

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La carrera del centroatacante contempla los clubes Sol de América, Oriente Petrolero, Cruz Azul, Cerro Porteño, Olimpia, Krylia Sovetov Samara, Emelec, Botafogo, Nacional de Medellín, Libertad, Luqueño, Al-Wakrah SC, Royal Pari, 12 de Octubre de Itauguá, River Plate y Ameliano.

Otra figura que se suma al plantel aurinegro, comandado por Jorge González Frutos, es el volante ofensivo Jorge Daniel Núñez Giménez (30), el popular “Avatar”, surgido en Luqueño y que últimamente estuvo en Guaraní de Fram, en la Intermedia.

A diferencia de Zeballos, que tuvo su recorrido internacional, la trayectoria de Núñez fue íntegramente local, pasando por River Plate, Guaireña, 12 de Octubre de Itauguá, Resistencia y Tembetary.

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Ambos atletas pueden competir en el Apertura y la Copa Sudamericana.