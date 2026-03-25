Fútbol paraguayo: Árbitros para la fecha 13 del torneo Apertura

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) reveló a los jueces de la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Carlos Paul Benítez, con VAR de Carlos Figueredo, dirige el partido del puntero Olimpia, mientras que José Méndez, con Derlis López en la tecnología, conduce el encuentro del escolta Cerro Porteño.

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Los árbitros de la Fecha 13 del torneo Apertura 2026

Jueves 26 de marzo

Recoleta FC vs. Rubio Ñu, en el Ricardo Gregor, a las 20:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Luis Onieva y Derlys González.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

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VAR: Fernando López.

AVAR: Héctor Balbuena.

Viernes 27 de marzo

Nacional vs. Sportivo Luqueño, en el Arsenio Erico, a las 18:30

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Sportivo Ameliano vs. Libertad, en el Ameliano Villeta, a las 20:30

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: José Armoa.

AVAR: Milciades Saldívar.

Sábado 28 de marzo

Olimpia vs. 2 de Mayo, en el Defensores del Chaco, a las 18:30

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Milciades Saldvar y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Cerro Porteño vs. San Lorenzo, en La Nueva Olla, a las 20:30

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Derlis López.

AVAR: Eduardo Britos.

Domingo 29 de marzo

Guaraní vs. Sportivo Trinidense, en el Erico Galeano, a las 19:00

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Roberto Cañete.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Luis Onieva.