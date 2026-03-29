Recoleta FC: Marcelo Palau se suma al cuerpo técnico

Si bien el uruguayo Marcelo Palau dirigió a Tacuary en 2024 y al 2 de Mayo en 2025, esta vez su función en Recoleta FC será de auxiliar, en un staff encabezado por Jorge González Frutos e integrado igualmente por David Villalba, Miguel Mendoza, Francisco Martínez, Emilio Flores, Carlos Silva, Osvaldo Cabral y Alberto Castillo.

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El presidente de la institución, Luis Antonio Vidal, expresó que Palau se suma con el objetivo de enriquecer aún más lo que se tiene, dando su punto de vista en las frecuentes reuniones promovidas por el consejo.

El dirigente manifestó que en Recoleta cualquiera puede rotar u ocupar puestos en cualquier momento.

“Vino para reforzar la visión futbolística que pregona el club y colaborar en aplicar todo en todas las divisiones”, significó.

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Recoleta se dispone a afrontar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.