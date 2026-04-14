Luis Vidal: “De nada sirve jugar un partido internacional y finalmente bajar de categoría”

En comunicación con Cardinal Deportivo, el presidente de la institución, Luis Vidal, fue tajante al explicar los motivos de esta planificación. Para el titular de Recoleta, la Copa Sudamericana es un premio disfrutable, pero que puede convertirse en una trampa si se pierde de vista el objetivo principal. “Es la realidad. Nosotros, como siempre aclaramos en el principio, el torneo local es nuestra absoluta prioridad. Nosotros queremos quedarnos en primera; esa es la gallina de los huevos de oro, eso es lo que te sostiene como club. Y no solo un año: tiene que ser cinco, cuatro años de buen puntaje. El otro día perdimos un partido clave con Luque. Lo de la Sudamericana es lindo, es bueno para el club, pero también es una utopía a veces”.

El dirigente fundamentó su postura recordando los antecedentes recientes de otros clubes paraguayos que sufrieron el desgaste de la doble competencia. “Ya le pasó a Ameliano, ya le pasó a varios clubes que, por descuidar el torneo local, descendieron el mismo año que fueron a Copa Sudamericana. Le pasó incluso a General Caballero de Juan León Mallorquín, que jugó dos torneos y ahora está en la División Intermedia. Le pasó a Guaireña FC. El caso de Ameliano me contaba su presidente Héctor Melgarejo, una vez que ganó su serie, le ganó a Paranaense y 16 partidos locales no pudo ganar”.

La exigencia del calendario es un factor determinante. Con un fixture comprimido y las limitaciones propias de un club en crecimiento, Vidal explicó que la rotación es una necesidad física y estratégica. “Entonces nosotros, como estamos ahí peleando, tenemos 19 puntos; tenemos que llegar a 50 este año, a 40 y algo para salvarnos (50 dependiendo de los resultados de los que subieron recién). Y sabiendo que no somos un club que podemos recuperar a los jugadores en el lapso rápido que se necesita por infraestructura, por muchos factores —17 partidos en 60 días, con lo comprimido que estuvo el campeonato de Apertura, más estos 6 partidos de Copa—, evidentemente le damos prioridad al campeonato”.

Para el duelo ante el “Peixe”, el equipo será similar al que enfrentó recientemente a Cerro Porteño, resguardando a las piezas claves en Asunción. “De locales sí vamos a tratar de poner toda la carne en el asador. Y tenemos un plantel amplio de 42 jugadores en total, de los cuales 38 están activos. Y de esos 38 se arman dos equipos; este va a ser el mismo equipo que jugó con Cerro Porteño en La Olla, con algunos cambios más, pero sí, 13 jugadores titulares quedaron en Paraguay”.

Finalmente, Luis Vidal resaltó que esta decisión busca proteger el bienestar económico y profesional de todos los que integran la institución. “De nada sirve jugar un partido internacional y finalmente bajar de categoría y quedarnos sin trabajo, sin proyección, sin ingresos para el club y, por ende, para ellos mismos. Nosotros estamos al día; somos un club que estamos al día en salario, estamos al día hasta el último premio que le ganamos a San Lorenzo. Y los jugadores que están en Recoleta saben cómo son las reglas y creo que aceptan y están —capaz que a algunos les moleste—, pero finalmente somos un equipo y saben que también vamos a jugar con Santos de local, vamos a jugar con San Lorenzo de visita, vamos a jugar con Cuenca de local; así que sí o sí ya les va a tocar y también ya les tocó, evidentemente, a gran parte de ellos jugar los dos partidos anteriores”.