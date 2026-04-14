Deportivo Recoleta
14 de abril de 2026 - 13:46

A qué hora juega hoy Santos vs. Recoleta FC y dónde ver en vivo

Allan Wlk, futbolista de Recoleta FC, celebra un gol en el partido frente a San Lorenzo de Almagro por la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Allan Wlk, futbolista de Recoleta FC, celebra un gol en el partido frente a San Lorenzo de Almagro por la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. Fernando Romero

Recoleta FC enfrenta hoy al Santos de Neymar por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Recoleta FC disputa hoy la fecha 2 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El Canario de Jorge González enfrenta al Santos de Neymar en el Vila Belmiro: a las 21:30, hora de Paraguay, posterior a Cerro Porteño vs. Junior por la Copa Libertadores 2026. Dirige Fernando Vejar con VAR de Juan Lara (chilenos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Santos vs. Recoleta FC por ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM ABC Paraguay en Youtube.
Santos vs. Recoleta FC por ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM ABC Paraguay en Youtube.

Santos vs. Recoleta FC: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 19:30 horas

Inglaterra: 00:30 horas

España: 01:30 horas

Bélgica: 01:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Santos vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Santos vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.