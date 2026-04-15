Video: Los goles del histórico empate de los suplentes de Recoleta contra el Santos de Neymar

Recoleta FC logró un histórico resultado contra el Santos de Neymar en Vila Belmiro. El Canario, que afrontó el partido con un equipo repleto de suplentes, perdía 1-0 con el tanto del ex Barcelona y París Saint-Germain a los 4 minutos, pero remontó con el gol de penal de Richart Ortiz al cierre del primer tiempo. En la complementaria, aguantó el 1-1 y celebró el punto en el Urbano Caldeira.

En la primera participación continental, el Funebrero sumó por segunda vez consecutiva en el Grupo D luego de igualar 1-1 con San Lorenzo de Orlando Gill en el debut. Los dirigidos por Jorge González continúan invicto y parcialmente ocupan el segundo lugar de la tabla de posiciones de la llave, en zona de clasificación a los play-offs de octavos de final.

Los goles de Santos 1-1 Recoleta FC