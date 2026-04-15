Deportivo Recoleta
15 de abril de 2026 - 12:33

Video: Los goles del histórico empate de los suplentes de Recoleta contra el Santos de Neymar

El paraguayo Richart Ortiz, futbolista de Recoleta FC, remata un penal en el partido frente a Santos por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Urbano Caldeira, en Santos, Brasil.
El paraguayo Richart Ortiz, futbolista de Recoleta FC, remata un penal en el partido frente a Santos por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Urbano Caldeira, en Santos, Brasil. 014530+0000 MIGUEL SCHINCARIOL

Recoleta FC empató 1-1 con el Santos de Neymar por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Canario, que disputa un certamen continental por primera vez en la historia, continúa invicto.

Por ABC Color

Recoleta FC logró un histórico resultado contra el Santos de Neymar en Vila Belmiro. El Canario, que afrontó el partido con un equipo repleto de suplentes, perdía 1-0 con el tanto del ex Barcelona y París Saint-Germain a los 4 minutos, pero remontó con el gol de penal de Richart Ortiz al cierre del primer tiempo. En la complementaria, aguantó el 1-1 y celebró el punto en el Urbano Caldeira.

En la primera participación continental, el Funebrero sumó por segunda vez consecutiva en el Grupo D luego de igualar 1-1 con San Lorenzo de Orlando Gill en el debut. Los dirigidos por Jorge González continúan invicto y parcialmente ocupan el segundo lugar de la tabla de posiciones de la llave, en zona de clasificación a los play-offs de octavos de final.

Los goles de Santos 1-1 Recoleta FC