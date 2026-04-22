Recoleta FC recibirá al Santos en la “Terraza” por la Copa Sudamericana

Lo que era información extraoficial, ya es una realidad administrativa. La Conmebol confirmó que Recoleta FC ejercerá su localía frente al Santos en la “terraza del país”. Pese al cambio de ciudad, la planificación horaria se mantiene inalterable, por lo que la cita será el próximo 5 de mayo a las 21:30, tal como estaba previsto originalmente. Este movimiento geográfico sitúa al equipo paraguayo en un escenario como el Río Parapití, buscando el apoyo del público fronterizo, como también captar la atención de los brasileños

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Un calendario de alta intensidad

El choque ante el “Peixe” corresponde a la cuarta jornada del Grupo D, un momento donde el margen de error es mínimo para cualquier aspirante. La logística para el conjunto “Canario” será particular en las próximas semanas, ya que primero deberá recibir a Deportivo Cuenca en el Estadio Defensores del Chaco por la tercera fecha, el martes 28 del presente mes, para luego emprender el viaje al norte del país y enfrentar al Santos en Pedro Juan Caballero, donde también recibirá a Cerro Porteño por la fecha 19 del torneo Apertura 2026.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó el cambio de estadio para el partido entre @recoleta_club 🇵🇾 vs. @SantosFC 🇧🇷 por la Fase de Grupos de la @CONMEBOL @Sudamericana 2026.https://t.co/amRvyWSjHT — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) April 22, 2026

Cuentas pendientes y cierre de grupo

Tras cumplir con sus compromisos en suelo paraguayo, el “Canario” entrará en la etapa decisiva de la competición con dos visitas de alto riesgo. El equipo tendrá que viajar a Ecuador y posteriormente a Argentina, donde cerrará su participación en la fase de grupos frente a Deportivo Cuenca y San Lorenzo de Almagro, respectivamente. El interés por el duelo en Pedro Juan Caballero se ve potenciado por el antecedente inmediato en el Vila Belmiro, donde paraguayos y brasileños firmaron un empate 1-1, que fue una gesta histórica para los dirigidos por Jorge González Frutos, en esta su primera experiencia internacional.