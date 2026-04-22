Recoleta FC mantiene la localía en Pedro Juan vs. Cerro Porteño

Recoleta FC vs. Cerro Porteño fue programado en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. El motivo de la peculiar localía del Canario en la capital del Departamento de Amambay fue porque tres días después, enfrentará al Santos de Neymar en el estadio del 2 de Mayo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

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El partido entre el Funebrero y el Ciclón será el sábado 2 de mayo, a las 17:45, hora de Paraguay, por la fecha 19 del torneo Apertura 2026. El fixture del encuentro fue establecido antes de la suspensión de los hinchas azulgranas, que no podrán ingresar a escenarios por dos juegos debido a los incidentes de los barras con la Policía Nacional en el superclásico ante Olimpia.

Recoleta FC vs. Cerro Porteño, en el norte

Con esta prohibición, el presidente de “Reco” fue consultado sobre la posibilidad de modificar la sede del compromiso a Asunción. “Por ahora sigue siendo el escenario Pedro Juan Caballero para ambos partidos”, respondió Luis Vidal al Cardinal Deportivo, asegurando que por el momento, mantiene la localía en el norte del país ante el Azulgrana.