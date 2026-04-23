Recoleta FC mantiene doble partido en Pedro Juan Caballero

La duda del posible cambio de sede del duelo entre Recoleta FC y Cerro Porteño se instaló en función a la sanción aplicada a los aficionados azulgranas por los disturbios del pasado domingo en el clásico frente a Olimpia.

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La determinación establece la prohibición de aficionados identificados con “la mitad más uno”, por lo que en ese caso, el espectáculo sería solo para los neutrales.

El Canario jugará el viernes con Nacional en La Visera, a las 17:45, por la 18ª ronda del torneo Apertura. El martes 28 enfrentará al ecuatoriano Deportivo Cuenca, en el Defensores del Chaco, a las 21:30, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Después se vendrá la doble propuesta en el Corral del Gallo norteño, el sábado 2 de mayo contra el Ciclón, a las 17:45, y el martes 5 frente al Santos de Brasil, a las 21:30, por el certamen internacional.