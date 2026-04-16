Copa Sudamericana
16 de abril de 2026 - 16:54

Recoleta FC, en Asunción y Pedro Juan Caballero

El presidente de Recoleta FC, Luis Antonio Vidal Velázquez, en el vestuario del Santos de Brasil con sus excompañeros de Tacuary, con los que compitió tanto en el ascenso como en la Copa Paraguay.
El presidente de Recoleta FC, Luis Antonio Vidal Velázquez, en el vestuario del Santos de Brasil con sus excompañeros de Tacuary, con los que compitió tanto en el ascenso como en la Copa Paraguay.Getileza

Recoleta FC disputará sus dos juegos restantes como local de la Copa Sudamericana en Asunción y probablemente Pedro Juan Caballero.

Por ABC Color

El martes 28 del corriente mes, el Canario, Recoleta FC, jugará con el ecuatoriano Deportivo Cuenca en el Defensores del Chaco, a las 21:30, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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El martes 5 de mayo recibirá al Santos de Brasil, posiblemente en el Río Parapití, en el mismo horario, dependiendo de la cesión del escenario por parte de la dirigencia pedrojuanina. De lo contrario, el “match” sería en Ciudad del Este.

* Máximo potencial. “Reco” jugará el sábado con 2 de Mayo en Campo Grande, a las 20:30, con su elenco principal: Ferreira; Echeguren, Marotta, Monzón y Ríos; Wil Báez, Franco, Espínola y Aldo Walmor González; Parzajuk y Allan Wlk Duré.

* Fugaz presencia. Derlis Orué (37) quedó desvinculado de la institución por iniciativa propia, para militar en Sportivo Carapeguá, en la Intermedia.