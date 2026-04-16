Recoleta FC, en Asunción y Pedro Juan Caballero

El martes 28 del corriente mes, el Canario, Recoleta FC, jugará con el ecuatoriano Deportivo Cuenca en el Defensores del Chaco, a las 21:30, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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El martes 5 de mayo recibirá al Santos de Brasil, posiblemente en el Río Parapití, en el mismo horario, dependiendo de la cesión del escenario por parte de la dirigencia pedrojuanina. De lo contrario, el “match” sería en Ciudad del Este.

* Máximo potencial. “Reco” jugará el sábado con 2 de Mayo en Campo Grande, a las 20:30, con su elenco principal: Ferreira; Echeguren, Marotta, Monzón y Ríos; Wil Báez, Franco, Espínola y Aldo Walmor González; Parzajuk y Allan Wlk Duré.

* Fugaz presencia. Derlis Orué (37) quedó desvinculado de la institución por iniciativa propia, para militar en Sportivo Carapeguá, en la Intermedia.