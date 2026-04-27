Recoleta FC: Richart Ortiz, con fractura de hueso cigomático

Richart Ortiz Páez es un meritorio deportista surgido en el interior del país, natural de J. Eulogio Estigarribia (ex Campo 9, departamento de Caaguazú) que saltó a la fama en el 2019 al marcar siete goles en un partido en la Copa Paraguay, en la goleada del Sol de América de Pastoreo sobre Puerto Diana de Bahía Negra por 16-3.

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Después de un largo recorrido pudo llegar al profesionalismo. Algunos clubes en los que militó son Sportivo Iteño, General Caballero de Juan León Mallorquín y Encarnación FC.

En 2025, Richart tuvo su primera experiencia internacional en el Manta FC. Este 2026 se vinculó a Recoleta FC, con el que disputó el torneo Apertura y la Copa Sudamericana.

El pasado viernes, durante el duelo contra Nacional (derrota canaria por 3-2), en La Visera, Ortiz tuvo un golpe en una acción totalmente accidental con Juan Segundo Feliú. El espectáculo paró y el atleta debió ser derivado en ambulancia a un centro asistencia.

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El diagnóstico marca una fractura de hueso cigomático, lado izquierdo, por lo que será sometido a cirugía con reducción abierta y fijación con placas y tornillos. El tiempo estimado de recuperación aún no fue divulgado.

Ortiz es la segunda baja confirmada recoletana para lo que resta del semestre, después del limpeño Aldo Walmor González.