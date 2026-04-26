Peruano Espinoza, a cargo de Recoleta FC vs. Deportivo Cuenca

El enfrentamiento entre Recoleta FC y Deportivo Cuenca corresponde al Grupo D. Se disputará el martes en el capitalino barrio Sajonia, a las 21:30.

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El juez central Jordi Espinoza contará como líneas con Diego Jaimes y José Castillo. El cuarto árbitro será Daniel Ureta, el encargado del VAR Joel Alarcón, mientras que el asistente en cabina será Pablo López.

El Canario, debutante en competencias internacionales, viene de dos empates 1-1 contra campeones de América, San Lorenzo de Almagro y Santos de Brasil.

El club argentino lidera la llave con 4 puntos. Deportivo Cuenca se sitúa en segunda fila, con 3. Recoleta FC se ubica en la tercera columna, con 2, mientras que Santos marcha último, con 1.

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En la Copa Sudamericana, los primeros de cada serie avanzan de forma directa a los octavos de final, mientras que los ubicados en el segundo puestos animan un repechaje frente a los terceros colocados de la Copa Libertadores.