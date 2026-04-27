Recoleta FC vuelve a subir al escenario internacional

Esta es la primera participación de Recoleta FC en un torneo promovido por la Conmebol. El club aurinegro de la capital del país lleva apenas tres temporadas en el profesionalismo, 2002, 2025 y 2026. Es por eso que sus dos resultados anteriores fueron sorprendentes: 1-1 contra los campeones de América, San Lorenzo de Almagro y Santos de Brasil.

Lea más: Richart Ortiz, sensible baja canaria

El Canario recibe este martes en Sajonia al Deportivo Cuenca, a las 21:30. El rival del Canario marcha en la novena posición de su Liga, entre 16 participantes.

El entrenador Jorge González Frutos cuenta con las sensibles bajas de los delanteros Aldo Walmor González y Richart Ortiz Páez, quienes por la gravedad de sus lesiones, se pierden el resto del semestre.

El Grupo D es encabezado por San Lorenzo, con 4 puntos. Deportivo Cuenca está segundo, con 3. Recoleta ocupa el tercer lugar, con 2, y Santos curiosamente está último, con 1, pese a su calificado y costoso plantel que tiene como principales figuras a Neymar y Gabigol.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un objetivo perseguido por “Reco” es el plus otorgado por cada triunfo, que es de 125.000 dólares, una suma que para los clubes de los otros países no sea interesante, pero que para nuestro medio ya es importante, porque equivale a 768.750.000 guaraníes.

Para acceder a esta instancia, el Canario debió superar el filtro local contra Nacional, al que venció en los penales por 5-4, después del empate de 1-1 registrado en tiempo normal.