Recoleta FC, por una victoria para soñar con la punta del Grupo D de Copa Sudamericana

Recoleta FC enfrenta hoy a Deportivo Cuenca por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026: paraguayos y ecuatorianos juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. El Canario busca la primera victoria después de empatar 1-1 con San Lorenzo de Almagro y por el mismo resultado con Santos. Arbitra Jordi Espinoza con VAR de Joel Alarcón (peruanos).

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El Funebrero de Jorge González, que el viernes perdió 2-1 con Nacional por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, tiene la oportunidad de escalar al primer lugar de la tabla de posiciones: la combinación que necesita es vencer a el Cuenquita y esperar que el Peixe de Neymar supere al Ciclón de Boedo, también este martes, pero a las 19:00.

¿Cómo llega el Deportivo Cuenca?

Deportivo Cuenca suma dos derrotas consecutivas, ambas por la Liga Pro: 1-3 vs. Orense y 1-4 vs. Mushuc Runa. Por su parte, en la competencia internacional, debutó con triunfo 1-0 sobre Santos y perdió 2-0 con San Lorenzo de Almagro en la ronda anterior. Con 3 puntos, los dirigidos por el argentino Jorge Célico están en el segundo lugar de la llave, en zona de clasificación a los play-offs.

La formación de Recoleta FC vs. Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana 2026

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marota, Lucas Monzón, Pedro Ríos; Wilfrido Báez, José Espínola, Ronald Domínguez, Junior Noguera; Thiago Obregón y Allan Wlk.

La formación de Deportivo Cuenca vs. Recoleta FC por la Copa Sudamericana 2026

Facundo Ferrero; Ariel Mosquera, Yeltzin Erique, Mateo Piedra, Eddie Guevara; Édison Vega, Brayan García, Stalin Morocho, Jorge Ordóñez; Malvín Díaz y Matías Klimowicz.