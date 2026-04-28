El análisis arbitral no incluyó el grosero gesto de Juan Alfaro sobre Alexis Fretes

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) publicó el lunes por la noche el análisis de cada una de las jugadas polémicas de la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Sorpresivamente, el organismo liderado por Eber Aquino no incluyó la grosera falta de Juan Fernando Alfaro sobre Alexis Fretes en Libertad vs. Olimpia.

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La evaluación referente al clásico blanco y negro en La Huerta, en el que el Gumarelo triunfó por 3-2, apuntó a la jugada del gol de Fretes y la salida tardía de Gastón Olveira, quien terminó golpeando con el puño al atacante del Repollero, y a la expulsión de Álvaro Campuzano, quien por medio del VAR recibió una tarjeta roja por una falta sobre Hugo Sandoval. En ambas, las decisiones fueron correctas.

La jugada de Alfaro con Alexis Fretes

Las jugadas polémicas de la fecha 18