Recoleta se prepara para recibir al Santos de Neymar

La presencia de Neymar Jr. ha desatado una verdadera “fiebre” en la frontera. Luis Vidal, presidente del “Canario”, brindó detalles en charla con Cardinal Deportivo sobre lo que significa organizar un evento de esta magnitud y el impacto positivo en las arcas del club.

Para un club que pelea cada centavo en la organización de sus partidos locales, recibir al “Peixe” representa un alivio financiero. Vidal fue habló sobre las cifras que se manejan: “Es una organización conjunta con una empresa y con la gente de 2 de Mayo. Pero sí, buenísima recaudación. Para Recoleta, seguramente van a sobrar allá por los 100.000 dólares. Pero es bueno, sin contar posibles multas y demás, que siempre existen ahí por temas de partidos internacionales. En cada partido local que hemos jugado aquí, se invierten cerca de 30.000 dólares, 26.000 dólares. Lo que va a hacer este partido es ayudarnos a cubrir y que quede un poquito remanente de las pérdidas que ocasionan los otros partidos locales. Porque los gastos para organizar los partidos aquí, con San Lorenzo y con Cuenca, son similares. La diferencia es que la recaudación no era nada”.

El pedido especial de Neymar: 15 lugares para 10 espacios

Uno de los puntos más llamativos de la previa es el desembarco del entorno de la superestrella brasileña. Según confirmó Vidal, la familia de Neymar estará presente, aunque la capacidad de los palcos en Pedro Juan Caballero obligó a realizar ajustes logísticos. “Sí, sí. La gente de Santos nos pidió hace un tiempo ya un palco para la familia de Neymar que viene a estar en el partido. Pidió para 15 personas, pero, en verdad, solo tenemos para 10. Había un palco especial y el resto ya es el palco de honor que corresponde a Conmebol. Y además, hay 73 dirigentes de Santos que van a sentarse en Preferencias porque lugares para tanta gente, ahí en los palcos, no hay”.

¿Por qué la plaza de Pedro Juan Caballero?

Muchos se preguntaron por qué mudar la localía a la “Terraza del País”. El presidente explicó que, más allá de un estudio de mercado, primaron la intuición, la habilitación de los estadios y la excelente relación con la dirigencia del 2 de Mayo. “Primero pensamos en el Este (estadio Antonio Aranda), por la cercanía a San Pablo, a Foz de Iguazú; pero siempre nos gustó la plaza Pedro Juan. Desde que nosotros jugábamos, los partidos Copa Libertadores del 2 de Mayo, un ambiente lindo y teníamos muy buena amistad con el presidente y con toda la comisión directiva. Habíamos pensado llevar a Cerro Porteño y Olimpia, inclusive a Pedro Juan ya antes, pero no se dio nunca y el Este no estaba habilitado. Al no estar habilitado el Este, el estadio que la Conmebol remodeló y dejó en perfectas condiciones para Copa es el de allá (Río Parapití)”.

Un Santos “enamorado” de la organización

Finalmente, Vidal destacó la predisposición del club brasileño, que no solo viene a competir, sino a sumarse a la fiesta con una movida de marketing que incluirá venta de productos oficiales en la zona. “Entonces ahí fuimos y decidimos eso. Justo coincidió que ellos estaban de acuerdo y el presidente de Santos, gustoso también, le encantó la idea cuando estuvimos allá de organizar cerca de la frontera y nos dio una mano grande con su equipo trayendo lo principal. Se encariñó con el club; inclusive trae un camión de merchandising para la gente de la zona y vienen con todas las ganas. Para ellos es una fiesta del fútbol sudamericano y están ayudando muchísimo también en ese sentido”.