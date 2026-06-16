Recoleta FC da la bienvenida a una conocida figura

Los directivos Matías Montanía y José Montanía dieron la bienvenida al primer fichaje de Recoleta FC para el segundo semestre futbolístico, en ausencia del presidente, Luis Antonio Vidal Velázquez, quien se encuentra en Estados Unidos por motivo de la Copa del Mundo.

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El nuevo “canario” es el centroatacante argentino Paul Charpentier (26 años), conocido en nuestro país por haber militado en Sportivo Luqueño, Guaraní, Sportivo Trinidense y Atlético Tembetary.

El “hombre cartera” estuvo últimamente en el Orense de Ecuador. En su país actuó en Nueva Chicago y Sacachispas. También tuvo un paso por Deportes Limache de Chile.

Charpentier no sería la única incorporación extranjera de “Reco” en este mercado de pases, ya que tiene encaminada la vuelta del experimentado volante uruguayo Alejandro Daniel Silva (36), campeón del torneo Apertura 2026 con Olimpia.

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Las bajas aurinegras son Pablo Zeballos, Francisco Pácher y Jorge “Ávatar” Núñez.

La primera semana de aprestos del plantel que dirige Jorge González Frutos se cumple en las instalaciones del Independiente de Campo Grande, con el reacondicionamiento físico. La etapa más dura será en Juan León Mallorquín (Alto Paraná), en el predio de Puma Resort.

El campeonato Clausura se abrirá el viernes 24 de julio. En la primera fecha, Recoleta lidiará contra San Lorenzo, en el estadio Ricardo Grégor.