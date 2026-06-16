Chico Díaz, entre los desafectados en Sportivo Luqueño

Fueron 33 partidos los disputados por Sergio Ismael Díaz en el Sportivo Luqueño, con cuatro goles marcados, desde el segundo semestre del 2025. Un jugador de tremendo potencial que a sus 28 años, parece estar más cerca del retiro que de su mejor versión.

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La profunda crisis en la que se encuentra el club popular no se debe precisamente a la baja producción del Chico Díaz, sino la de todo el plantel que dirige el uruguayo Hernán Rodrigo López, quien continúa en el cargo.

El Sportivo iniciará contra Guaraní su campaña en el campeonato Clausura, que arranca el viernes 24 de julio. El club popular se encuentra al borde de la zona roja del descenso, por su bajo promedio. Su misión es seguir en la máxima categoría de nuestro fútbol, de la que fue campeón en los lejanos años 1951 y 1951.

Además de Sergio Díaz, salen del club otros seis atletas: Alfredo Aguilar, Ángel Benítez, Víctor Sebastián Quintana, Paul Riveros, Alan Pereira y Alexis Villalba, con la salvedad que la ida de Quintana no guarda relación con su rendimiento, sino por un requerimiento de Olimpia, dueño de su pase.

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En contrapartida, las incorporaciones confirmadas son Nicolás Campisi y Miguel Barreto, quienes a priori están lejos de ser considerados “refuerzos”, salvo que la “rompan” en la institución y puedan modificar la carátula.