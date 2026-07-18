Recoleta FC estrecha lazos con Lanús

Un gran salto en su carrera es el que da el centrodelantero Allan Wlk Duré (23 años) al fichar por Lanús. Su “explosión” futbolística se dio beneficiado por el sistema de juego empleado por el Canario, que son solo cuatro temporadas en total en Primera, viene demostrando un gran trabajo.

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El presidente de la institución aurinegra, Luis Antonio Vidal Velázquez, mantuvo una reunión con su par granate, Nicolás Russo.

“Hemos establecido convenios, alianzas, que beneficiarán a jugadores juveniles de ambos clubes” explicó a ABC el dirigente canario.

En esta operación, “Reco” se reparte las ganancias con Olimpia, en el que se formó Wlk Duré y al que iba a regresar, hasta que apareció la propuesta que sedujo a todas las partes.

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En muy poco tiempo, la institución del capitalino barrio Recoleta realizó operaciones con las que pudo oxigenar su economía, con los traspasos de Gonzalo Falcón, Lucas Romero, Hugo Sandoval, Junior Noguera y ahora Allan Wlk Duré.

El velocista Brahian Vidal Ferreira igualmente se encuentra en la danza de la transferencia.