Recoleta FC, con vertiginosa proyección internacional

En la Copa Sudamericana, el sorprendente Recoleta FC espera rival en octavos de final, que saldrá del cruce entre Boca Juniors y O’Higgins de Chile.

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La institución aurinegra, presidida por Luis Antonio Vidal Velázquez, lleva apenas tres temporadas de competencia en el profesionalismo, 2002, 2025 y 2026.

Su irrupción en Primera para su segundo ciclo se produjo con novedades, incluyendo el césped sintético montado en el estadio del Independiente de Campo Grande, una organización seria y un trabajo técnico futbolístico que se inicia en las formativas.

La primera transferencia realizada por “Reco” fue la del portero uruguayo Gonzalo Falcón al Cienciano de Perú.

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Luego vino la de Lucas Romero a Universidad de Chile, en una operación a préstamo que pasó a ser definitiva con el paso del volante al Juárez de México.

A nivel local, Hugo Sandoval a Olimpia, mientras que este fin de semana se concretó la cuarta operación.

El talentoso Junior Alexander Noguera Machuca (24 años) proseguirá su carrera en el Águilas Doradas de Colombia, gracias a la gran campaña cumplida con Recoleta, tanto en el plano local como internacional.

Si bien el ingreso mayor será para Cerro Porteño, club al que pertenece el atleta, “Reco” percibirá un monto casi simbólico por “vidriera”, aunque este movimiento demuestra la buena gestión que viene cumpliendo la institución del capitalino barrio Recoleta.

El caacupeño Noguera venía realizando la intertemporada con el plantel que conduce Jorge González Frutos en Juan León Mallorquín. Disputó 27 partidos y anotó tres goles con el Canario.