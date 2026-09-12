Jorge González Frutos deja su cargo a disposición en el Recoleta FC

“Personalmente, yo le dije a los chicos que, si hubiese una derrota al día de hoy, iba a estar renunciando. Mi renuncia está en las manos del presidente. Él es el que toma las decisiones. Yo soy un soldado de este club. Empezamos de abajo todos juntos, pero él como presidente y su comisión directiva es la que tiene que tomar la decisión. Yo sigo firme y muy confiado en los chicos”, declaró el director técnico.

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Sobre la racha negativa que atraviesa el equipo, el estratega reconoció el difícil momento deportivo, aunque remarcó el fuerte vínculo emocional que lo une a la institución: “Estamos pasando una racha muy equivocada, pero el amor propio que le tengo a este club hace de que yo tenga que poner a disposición mi puesto, porque soy el primero que le quiero a esta institución y, si eso ocurre, agradecido. Agradecido con el presidente y de seguro estaré trabajando de vuelta de lleno con ellos, ya sea en otras funciones o un poco alejado, pero siendo el primer fanático de lo que es Recoleta Fútbol Club dentro de lo que es el fútbol”.

Diálogo pendiente con la presidencia

En cuanto a la comunicación con el titular de la entidad, Luis Vidal, el adiestrador aclaró los detalles de su relación personal y profesional: “Aún no he dialogado con él. Sí, le informé el día de ayer, cuando estuvimos conversando un poco de la idea del juego, porque siempre él me llama un día antes del partido: quiénes van a estar convocados, qué idea de juego tengo. Siempre está apoyando con algunas que otras observaciones que podíamos tener. Es por delicadeza”.

🎙️"Mi renuncia está en las manos del Presidente", fue lo que comentó el DT de Recoleta, Jorge González, en conferencia de prensa.#ClausuraAPF2026 pic.twitter.com/g8JIoBB8KB — Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 13, 2026

“Soy un técnico que ama a esta institución y siempre lo voy a amar, y prefiero que él tenga esa tranquilidad porque, a pesar de ser el presidente y yo técnico, somos muy buenos amigos y quiero que él tenga esa tranquilidad y que no salga de él el que pueda dejarle sin trabajo a un amigo”.

“Entonces, como buen amigo que soy de él y de todos, prefiero que él decida después si él decide cambiarme. Estoy agradecido si él decide que continuemos. Vamos a continuar porque venimos de abajo, hicimos muchas cosas juntos, pero mi compromiso profesional es dejar a disposición de él mi cargo para que tome la mejor decisión que pueda hacer”, añadió.

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Nuevo enfoque tras la eliminación internacional

Consultado sobre el estado anímico y el desgaste del plantel, el DT descartó este factor y apuntó a dar vuelta la página tras la eliminación en el plano internacional: “El desgaste creo que no existe. Más bien es borrar un poco ese capítulo de la Sudamericana. Nos dolió mucho y seguimos en ese duelo. Hoy nuestro objetivo principal cambió, nuestro objetivo como club cambió; nuestro objetivo hoy en día es primero permanecer en la categoría”.