Recoleta FC, ¡a un triunfo de la Copa Libertadores!

Si fuese por el puntaje acumulado en la temporada, Recoleta FC se quedaría con las manos vacías. Sin embargo, la Copa Paraguay 2026 le abre al Canario el horizonte internacional para disputar el máximo certamen de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

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En semifinales de la Copa de Todos, el Canario enfrentará a Libertad y de ganar, obtendría el cupo de Paraguay 4 otorgado por el certamen de integración de la APF.

La Copa Paraguay le da el boleto a la Libertadores al campeón. Si este clasifica a La Gloria Eterna como monarca liguero o el puntaje acumulado, el cupo va al segundo.

Si los finalistas son Recoleta y Cerro Porteño, que debe lidiar con Sol de América, aún siendo monarca el Ciclón podría ir como Paraguay 2 o 3 a la Libertadores, y dejaría vacante la plaza. Si son los danzarines los finalistas y a la postre los campeones, no podrán competir a nivel internacional a no pertenecer al círculo privilegiado de nuestro balompié.

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En 2025, el campeón fue General Caballero de Juan León Mallorquín, que al ascender a la Intermedia, se vio imposibilitado en competir en la Libertad, a la que ingresó el vice, el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Al presentarse este panorama para Recoleta FC, los aurinegros se preparan para afrontar con todo el duelo contra el Guma en busca del paso histórico. El choque aún no está calendarizado, aunque se cumpliría el miércoles 18 y el jueves 19 del presente mes.

La dirigencia, presidida por Luis Antonio Vidal Velázquez, determinó cerrar la temporada con la misma conducción técnica, encabezada por Jorge González Frutos, para luego definir los pasos a seguir.