La APF habilita las últimas entradas de Paraguay vs. Ecuador

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) habilita el martes 26 de agosto las últimas entradas del partido de la selección de Paraguay contra Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro busca sellar en la penúltima fecha la clasificación a la Copa del Mundo: el duelo es el jueves 4 de setiembre, a las 20:30, en el Defensores del Chaco.

Los aficionados tiene a disposición unos 5.000 lugares y pueden adquirir las localidades a partir de las 10:00. “Las mismas podrán ser adquiridas a través de www.tuti.com.py y todos los puntos de Tuti”, comunicó la APF en redes sociales. “Todos los menores de edad abonan sus entradas”, aclaró el ente rector del fútbol paraguayo a menos de dos semanas del cotejo en la capital guaraní.

Paraguay vs. Ecuador: Precios de las entradas

Gradería Norte: 100.000 gs.

Gradería Sur: 100.000 gs.

Platea: 180.000 gs.

Preferencia A: 350.000 gs.

Preferencia B: 350.000 gs.

Preferencia D: 350.000 gs.

Preferencia E: 350.000 gs.

Vip Albirroja: 700.000 gs.