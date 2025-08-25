Olimpia busca técnico después de la renuncia de la dupla Ramón y Emiliano Dïaz. Entre los nombres, aparece un ex jugador y DT del Decano, Julio César Cáceres. En respuesta, el presidente de Sportivo Luqueño expresó anticipadamente el malestar en caso de un llamado al actual DT del Auriazul. “Es una falta de respeto total”, disparó Daniel Rodríguez al Cardinal Deportivo.

“Molesta porque si los dirigentes de Olimpia se quieren comunicar con Cáceres es una falta de respeto total. Espero que no ocurra. Yo no haría eso”, añadió el titular del Chanchón, que está en la pelea por el título del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. “Las veces que Olimpia cambia de técnico siempre está en el tapete Cáceres”, explicó el dirigente.

“Lo sacaron por la ventanita del baño”

“Cáceres hace más de tres años salió de Olimpia, lo sacaron por la ventanita del baño del fondo. Estuvo mucho tiempo sin trabajar, no lo valoraron. Ahora está en Sportivo Luqueño y tiene club. No creo que Coto (Rodrigo Nogués) se porte de una manera inadecuada y quiera hablar con un técnico que está trabajando en un club”, lanzó Rodríguez con relación a Rodrigo Nogués.

