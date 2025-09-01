Paraguay vs. Ecuador: horarios, prohibiciones y todos los detalles de seguridad para la fiesta albirroja

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Juan Agüero, director de la Policía Nacional en Asunción, detalló cómo será el operativo de seguridad en torno al encuentro entre las selecciones de fútbol de Paraguay y Ecuador que tendrá lugar el próximo jueves en la capital paraguaya, en una nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas en la que la Albirroja podría sellar su clasificación al Mundial de 2026.

Con un triunfo el jueves, la Albirroja confirmaría su clasificación al Mundial por primera vez en 16 años y se espera un lleno casi total del estadio Defensores del Chaco, donde el partido comenzará a las 20:30. Los portones abrirán para el ingreso del público a las 16:30.

El comisario Agüero confirmó que habrá molinetes en los accesos al Defensores del Chaco y explicó que estos podrán ser “convertidos” en salidas rápidas en caso de emergencias. Agregó que todos los puntos de acceso también cuentan con portones normales que serán habilitados en caso de urgencia o al culminar el encuentro.

Objetos prohibidos

Recordó que estará prohibido el ingreso al estadio de objetos que puedan ser utilizados como armas contundentes o arrojadizas como guampas, mástiles de banderas, cigarrillos electrónicos, cinturones con hebillas grandes de metal o radios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿Feriado si Paraguay clasifica al Mundial? Esto es lo último que dijo el presidente Peña

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante el pronóstico meteorológico que indica que podrían registrarse lluvias en Asunción durante la tarde y noche del jueves, el jefe policial recordó que no estará permitido que el público ingrese con paraguas, por lo que los hinchas deberán conformarse con “pilotines” impermeables para protegerse de los elementos.

Anillos de seguridad alrededor del Defensores

Como en ocasiones anteriores, la Policía planea implementar tres “anillos” de seguridad con controles alrededor del Defensores del Chaco.

El primer anillo se ubicará sobre la avenida Carlos Antonio López y las calles Juan León Mallorquín y Gobernador Irala; el segundo anillo abarcará las calles Capitán Gwynn, De las Llanas e Isabel la Católica; y el tercer anillo estará inmediatamente alrededor del estadio, en las calles Mayor Martínez, Juan Díaz de Solís y Antonio Ruiz de Arellano.

Lea más: La nómina de albirrojos que buscarán asegurar la clasificación al Mundial

En el segundo anillo habrá cateos para verificar que las personas que van al Defensores no ingresen con armas. Se realizarán cateos también a menores de edad con acompañamiento de personal del Ministerio de la Niñez y Adolescencia.

“Alcotest” con tolerancia cero

El comisario indicó que en los anillos también habrá “alcotest” con apoyo de la Municipalidad de Asunción y la Patrulla Caminera, y recordó que las personas que den positivo en cualquier medida no tendrán permitido el acceso al estadio, sin importar cuánto o cuán poco hayan bebido.

Agregó que la comisaría jurisdiccional ya tiene toda la información de los residentes de los alrededores del estadio para facilitar su ingreso y salida con vehículos según sea necesario, teniendo en cuenta que el área alrededor del Defensores estará cerrada al tránsito vehicular.

Lea más: ¿Lluvias? Así estará el tiempo a la hora del partido de la Albirroja

Fuera del radio inmediato alrededor del estadio, la Policía y la Patrulla Caminera harán controles de buses, vehículos y motocicletas que ingresen a la capital desde ciudades vecinas con destino al Defensores.

El comisario Agüero comentó que se habilitaron unas 200 entradas para hinchas de Ecuador. Agregó que, al terminar el partido, los aficionados visitantes serán quienes salgan primero del estadio.

Posible festejo frente al Panteón y en Costanera

El partido del jueves tiene la particularidad de que podría sellar la clasificación de Paraguay al Mundial. Si la Albirroja derrota a Ecuador, Paraguay confirmará su regreso a una Copa del Mundo por primera vez desde 2010 y cabe esperar que si eso ocurre se produzca un festejo masivo en el microcentro de Asunción, particularmente en torno al Panteón de los Héroes.

Lea más: La APF habilita las últimas entradas de Paraguay vs. Ecuador

El comisario Agüero indicó que esa posibilidad está prevista en el planeamiento del operativo de seguridad y que, en caso de un triunfo de la Albirroja, se cerrarán al tránsito vehicular las calles Palma y Estrella para convertirlas temporalmente en peatonales.

También se cerrará un sentido de la avenida Costanera Norte para permitir los festejos.

El jefe policial no confirmó el número de agentes que estarán desplegados para el operativo en torno al estadio y los posibles festejos posteriores, aunque afirmó que la Policía estará en “alerta de seguridad” desde el miércoles y que habrá suficientes uniformas para garantizar “que el evento sea una fiesta”.