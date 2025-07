Sebastián Vázquez: “no fue lo que queríamos”

“No fue lo que queríamos, vinimos a buscar los tres puntos”, sentenció Vázquez. “Hasta el primer gol estábamos bien parados, era lo que queríamos hacer: estar bien parados y que Cerro Porteño no tenga espacios, y salir con los extremos. El gol cambió el partido. Con solo dos situaciones de gol en el primer tiempo, ellos nos convirtieron y no pudimos generar lo que queríamos".

Lea más: Cerro Porteño cumple en su debut en el torneo Clausura

El técnico hizo hincapié en el impacto del gol recibido: “En el segundo tiempo se desconfigura todo y no estuvimos en el partido. Hicimos una mala actuación y es parte de esto; contra este tipo de rivales no podés regalar nada, tienen jerarquía, tienen buenos jugadores. Ahí estuvo la diferencia: ellos convirtieron y nosotros no“.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conductor “rojo” reafirmó la mentalidad ofensiva de su equipo: “Nosotros salimos en todas las canchas a intentar sumar de a tres, sin faltarle el respeto a este tipo de rivales que son muy importantes, pero tenemos potencial para hacerlo”.

El estratega mallorquino analizó los momentos clave: “Acá se gana con goles y que no te los hagan. Nosotros hasta el gol estábamos mejor que ellos, ellos no nos pudieron entrar. Tales (Wastowski) en el primer tiempo no atajó ninguna, y la diferencia estuvo ahí: nosotros casi convertimos, ellos tuvieron una contra, una transición y convirtieron. El segundo gol es un poco lo mismo, en una transición de vuelta nos convierten, y estar dos goles abajo no es fácil. Quisimos ir a buscar y refrescar con los cambios y no salieron del todo bien, porque no salió el juego que nosotros queríamos".

El entrenador asumió la responsabilidad por el planteamiento: “De salir a presionar más, obviamente que soy el responsable de la elección del equipo. El equipo que entró hizo buena preparación, al menos en los partidos amistosos que hicimos quedamos contentos, y hoy no salió lo que nosotros queríamos. Ni qué hablar que el responsable soy yo. Estamos tranquilos de lo que hemos hecho y de lo que vinimos a buscar. Si convertíamos en los primeros minutos, el partido pudo haber sido otro, no se dio y nos vamos con la derrota”.

A pesar del mal trago, Vázquez mantiene la mirada en los objetivos del equipo: “Nosotros hemos hecho buenos partidos con los equipos importantes. Hoy no se vio lo que nosotros queremos hacer ni en la presión, ni en el juego. Nosotros pensamos en sumar partido a partido para alejarnos de la zona de descenso, pero estamos pensando siempre en Copa Sudamericana. Hay que sumar partido a partido, no pensar tanto en las tablas de abajo sino en las de arriba. Es el primer partido, los jugadores no están finos para hacer al 100% lo que queremos nosotros”.