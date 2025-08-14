General Caballero JLM: Teo Arce, “la gallina de los huevos de oro”

Teodoro Sebastián Arce es la “gallina de los huevos de oro” del General Caballero de Juan León Mallorquín, que si bien necesita del concurso del #10 en la pelea por la permanencia en la máxima categoría de nuestro fútbol, también requiere oxigenar su economía.

El ofensivo “militar”, natural de Coronel Bogado, Itapúa, proviene de la cantera de Olimpia, club en el que no se pudo asentar, pese a sus grandes condiciones. En General Caballero, sin embargo, se convirtió en pieza clave, por su capacidad de desequilibrio y sobre todo, sus goles.

La prensa argentina informó que Newell’s está tras los pasos de Teo, que viene de realizar una gran actuación en la remontada del Rojo mallorquino sobre Ameliano 3-2, en suelo altoparanaense.

Con anterioridad, Arce estuvo en la agenda de otros clubes argentinos, por lo que su transferencia se podría concretar en cualquier momento.