Ameliano: Botellón, con una enorme presión

El equipo del Sportivo Ameliano, dirigido por el Botellón García, comenzó ganando el Clausura. Después se vino abajo, con un empate y seis caídas, cuatro de manera consecutiva.
El orientador luqueño señaló que nunca había perdido cuatro veces seguidos (Guaraní, Libertad, General Caballero JLM y Luqueño), se encuentra dolido porque las cosas no están saliendo, por lo que un nuevo traspié marcará su salida.
La V azulada lidiará el sábado contra el Gallo norteño, en juego de la novena ronda del Clausura a disputarse en el estadio Río Parapití, a las 16:00.
El presidente Héctor Melgarejo calificó de vergonzoso el presente del club con sede social en el capitalino barrio Virgen del Huerto y con estadio en Naranjaysy, Villeta.
Ameliano cumple su cuarta temporada en la máxima categoría de nuestro fútbol. Su continuidad en Primera está prácticamente asegurada.