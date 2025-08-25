General Caballero JLM: El Loro, con una lucha avícola

Sin embargo, la levantada del General Caballero de Juan León Mallorquín no alcanza para salir de la zona de descenso. La única forma de zafar es dando continuidad a la cosecha de puntos y esperando que se vengan abajo en “picada” Recoleta (el Canario) y 2 de Mayo (el Gallo).
El elenco “militar” viene de vencer en casa por 2-0 a Olimpia. El actual entrenador lleva tres triunfos, dos empates y una caída.
La lucha por la permanencia presenta este panorama. Tembetary está virtualmente sentenciado. General Caballero está lejos de los clubes que dividen por tres temporadas. El más “cercano” es Ameliano, que le lleva 21 puntos.
Recoleta tiene 36 unidades en 31 partidos, mientras que 93 en 75, un colchón más importante.
El próximo desafío del Rojo de Mallorquín, que lleva cuatro años en Primera, es Guaraní, con el que medirá fuerzas el próximo domingo, en La Arboleda de Trinidad, a las 18:30.