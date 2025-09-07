General Caballero JLM: Desencanto por el arbitraje

A esta altura, la suerte del General Caballero de Juan León Mallorquín parece estar echada en cuanto al descenso, aún faltando toda una rueda para la culminación del Clausura 2025. El sábado, el conjunto del décimo departamento igualó en casa 0-0 con Libertad.

Lea más: General Caballero, despojado del triunfo

El sábado, en el estadio Ka’arendy, el Rojo mallorquino llegó al gol en el segundo tiempo del duelo contra Libertad, a través de Víctor Argüello.

El VAR, comandado por Fernando López, convocó al juez central Mario Díaz de Vivar para la revisión de la acción, anulando la conquista por una supuesta mano del anotador “militar”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los altoparanaenses reclamaron la decisión referil y consideran que fueron despojados de una victoria legítima, en una etapa importante de la temporada, en plena lucha por la permanencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las imágenes difundidas por la televisión no son del todo claras para determinar si el balón dio o no en el brazo de Argüello durante el movimiento para vulnerar la marca del repollero Diego Viera.

Los directivos de General Caballero expresaron su disconformidad puertas para dentro, ya que las protestas públicas son sancionadas por la Comisión de Ética que impone multas. Y no es que las autoridades no tengan dinero para pagar, sino prefieren contener la “bronca” y proteger de esa manera la imagen de la institución, que lleva cuatro años de militancia en Primera.