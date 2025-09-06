General Caballero JLM, despojado del triunfo

Díaz de Vivar impidió el triunfo del “Rojo” mallorquino

Encuentro entre equipos con la necesidad común de sumar de a tres, en el contraste de objetivos que llevan en marcha, pero eso no se notó el en trámite del primer tiempo, que presentó un ritmo cansino con el protagonismo, sin mayores influencias, de Libertad ante General Caballero, que pese a tener la soga en el cuello, renunció a tomar las riendas del partido.

La ocasión más clara de la primera mitad fue para el elenco Gumarelo, en un acción derivada de un rechazo defensivo del zaguero mallorquino, González Vázquez, que cayó en tres cuartos de terreno, a la posición del lateral Espinoza, quien con un control orientado hacia el centro dejó atrás la presión de Teo Arce, para luego sacar el disparo con la pierna menos hábil que se terminó estrellando por el larguero.

En la complementaria, con los cambios ofensivos del Rojo de Ka’arendy se invirtieron los roles, sobre todo con el ingreso de Clementino, cuya presencia habitualmente invita a sus compañeros a buscar los balones aéreos, intentando sacar rédito del oficio del que tiene el centrodelantero jugando en el área adversaria. Con el juego directo, el elenco del “Loro” Ovelar daba mayores sensaciones de riesgo.

En la recta final se instaló la gran polémica del partido, porque Díaz de Vivar, respaldado por el VAR, anuló un gol legítimo a General, por una supuesta mano en la previa de Argüello, quien terminó redondeando la acción con una gran definición al costado de Silva. La conversación entre el juez y López (VAR) fue bastante prolongada, hasta que el juez central fue a observar la acción, en la que según las tomas de la TV, se pudo divisar que el control fue con el pecho y no con la mano, como terminó sancionando.

Alexis Rodas: “Intentamos sumar de a tres”

El zaguero de General Caballero de Mallorquín, Alexis Rodas (28 años) aseguró que la intención de sumar de a tres estuvo, pese a la diferencia existente con el plantel de Libertad.

“Intentamos sumar de a tres, no se pudo, ante un rival muy difícil, como Libertad, que tiene un gran plantel. Nosotros como en cada partido, nos preparamos de la mejor forma para salir a ganar, nos hacemos siempre fuertes de local, esta vez no pudimos sumar de a tres”, expresó.

El defensor expresó que cada partido representa una final. “No pudimos sacar el resultado que queríamos, pero a la larga esto nos puede servir. Tenemos un objetivo muy claro, que es la permanencia, estamos peleando fecha tras fecha como una final, no estamos mirando tanto lo que están haciendo los demás, sino que nos enfocamos en nuestro trabajo del día a día”, indicó.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)