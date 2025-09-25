General Caballero JLM: Alegría recuperada con el Loro

Si bien General Caballero, el Rojo mallorquino, continúa en la zona de descenso a la Intermedia, con el Loro se volvió más competitivo y sus posibilidades de permanencia aumentaron levemente.

El miércoles, los “militares” superaron la instancia de octavos de final de la Copa Paraguay al eliminar en penales a Ameliano 4-3 (0-0), en duelo celebrado en Villarrica.

Bajo el comando de Ovelar, General Caballero lleva 12 partidos, incluyendo dos del torneo de integración, con un balance de 6 victorias, 4 empates y 2 derrotas.

Los altoparanaenses se presentarán el domingo en Pedro Juan Caballero para enfrentar al 2 de Mayo, en el Corral del Gallo norteño. El choque, correspondiente a la decimocuarta fecha del torneo Clausura, se pondrá en marcha a las 15:30. En principio fue fijado para las 19:00.