General Caballero JLM: Alegría recuperada con el Loro

El plantel de General Caballero de Juan León Mallorquín recuperó la alegría con la llegada del entrenador Humberto Jesús Ovelar, con el que viene logrando buenos resultados.

25 de septiembre de 2025 - 17:56
Humberto Jesús Ovelar Rojas (55 años), director técnico del General Caballero de Juan León Mallorquín, en la práctica del plantel "militar", en el Puma Resort.
Humberto Jesús Ovelar Rojas (55 años), director técnico del General Caballero de Juan León Mallorquín, en la práctica del plantel "militar", en el Puma Resort.Gentileza

Si bien General Caballero, el Rojo mallorquino, continúa en la zona de descenso a la Intermedia, con el Loro se volvió más competitivo y sus posibilidades de permanencia aumentaron levemente.

El miércoles, los “militares” superaron la instancia de octavos de final de la Copa Paraguay al eliminar en penales a Ameliano 4-3 (0-0), en duelo celebrado en Villarrica.

Bajo el comando de Ovelar, General Caballero lleva 12 partidos, incluyendo dos del torneo de integración, con un balance de 6 victorias, 4 empates y 2 derrotas.

Los altoparanaenses se presentarán el domingo en Pedro Juan Caballero para enfrentar al 2 de Mayo, en el Corral del Gallo norteño. El choque, correspondiente a la decimocuarta fecha del torneo Clausura, se pondrá en marcha a las 15:30. En principio fue fijado para las 19:00.

