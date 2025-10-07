Elevadas expectativas en 2 de Mayo

Las expectativas en el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero son inmejorables. Por un lado, el equipo albiazul viene de enlazar seis victorias -una por Copa Paraguay-, por lo que se encuentra en condiciones de dar pelea y hasta de vencer a un grande y campeonable.

Lea más: 2 de Mayo golea a Luqueño

Por el otro, la dirigencia espera alcanzar una buena recaudación, más por el dato brindado por el presidente Hugo Romero, quien indicó que históricamente, al Corral del Gallo norteño acudieron en mayor medida los hinchas de Cerro con relación a los del Olimpia.

Las entradas fueron fijadas en 20.000 guaraníes en Graderías, 40.000 en Plateas, 70.000 en Preferencias locales y 100.000 en el sector cubierto visitante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las localidades (19.800 habilitadas) pueden ser adquiridas a través de la Red Ambar (online), la secretaría del club, Finca Propiedades y Cetec Cambios 6 (de manera presencial).