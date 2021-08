Mendoza: “Aprovechamos nuestro momento”

“Dijo que estábamos gritando mucho y le digo que todos somos así, hacemos un grito de mas para impresionar, todos somos así queriendo sacar ventaja, ahora se escucha más porque no hay público. Me dijo cómo gritan y le dije que ellos también. Queda ahí como anécdota, tengo una buena relación con Richard. Después recuperó por mí en la última jugada donde me dio con todo”, afirmó Mendoza a la 730 AM, ABC Cardinal.

Después habló del partido y dijo que su rival manejó el juego. “Creo que nosotros aprovechamos nuestro momento, Olimpia manejó el partido, con Libertad son los que más te manejan la pelota, el haber convertido el gol temprano nos ayudó, nos salvamos, es impresionante como manejan el balón, fue meritorio lo que hicimos porque en un descuido te pueden hacer un gol”.

Habló de la jugada de Aquilino Giménez y Derlis González. “Yo estuve cerca de la jugada y veo que Aquilino se cae, alzó la pierna, pero no sé si fue para penal o no, el VAR no llamó y yo no quiero hablar mucho del tema. Repercutió más porque es contra Olimpia, yo lo viví porque estuve del otro lado, no se cobró y repercute más, pero no hay que quitarnos méritos. Tenemos que estar muy concentrados en partidos como estos, si entraba el de Derlis en la primera etapa nos iba a complicar”.

Señaló que Rodrigo Alborno le dijo que hubo un contacto con Isidro Pitta en el penal de Guaireña. “A mí me dijo el compañero que siente el contacto, es una jugada fina y es complicado opinar para un jugador”.

“Hicimos nuestro trabajo, cuando nos atacan mucho nos sentimos cómodos y nos cuesta cuando tenemos la pelota porque somos un equipo vertical y nos cuesta cuando tenemos que atacar”, añadió el volante.