Alborno y lo sucedido con Servio

Cerro Porteño presentó el martes una nota en la que pide una suspensión para el arquero Gaspar Servio por lo que se puede ver le dijo a Rodrigo Alborno. Una especie de vendetta del azulgrana por la presentación que había hecho Guaraní y donde fue suspendido Jean Paulo Fernandes, el golero del Ciclón.

Alborno señaló que él no realizó ninguna denuncia, pero que los clubes están en su derecho si creen pertinente realizar la denuncia. “Desde ya, quiero dejar en claro que no brindé ninguna otra declaración ya que, para mí es un tema que no me afecta en lo personal ni en lo laboral”, dice en una parte del comunicado.

Rodrigo culmina señalando que “en lo que me compete como jugador profesional simplemente ingresé al campo de juego a realizar mi trabajo defendiendo a Guaireña FC”, señaló en el comunicado que subió a sus redes sociales.