Mendoza, de cuatro a seis semanas de baja

“El dolor que tengo es por el momento del equipo y tener que salir por una lesión de cuatro a seis semanas es duro. No necesito cirugía por suerte y hay que esperar como evoluciona”, dijo a la 730 AM, ABC Cardinal.

De como fue la jugada afirmó. “Fue una jugada con Rodolfo Gamarra, punteó la pelota y me pisa el talón, intenté seguir jugando, pero sentía que me faltaba un dedo, en la pausa le dije al doctor que me revise, me puso anestesia, volví a entrar hasta que el dolor era más fuerte y decidí salir”, finalizó.