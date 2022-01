Pablo Ayala firmará con Guaireña

El mediocampista Pablo Ayala jugará esta temporada en Guaireña. El futbolista sostuvo que “de palabra está todo acordado. Solo estamos esperando la firma” que se daría “el martes o miércoles”.

Confesó que aún no pudo hablar con el director técnico Troadio Duarte: “Estuve hablando con el presidente (Luis Cáceres) pero con el entrenador aún no [...] El préstamo es por un año”.

Pablo Ayala comentó en contacto con el programa Estadio Lleno por la 730 AM que en Sol de América “realmente tuve muy pocos minutos. Contento porque las veces que me tocó jugar lo hice de la mejor forma [...] Contento con todo lo que se logró, de pelear el descenso se logró muchas cosas más”. El Danzarín permaneció en Primera División y se clasificó a la Copa Sudamericana.

El volante indicó que para arreglar con Guaireña pidió: “Si me iba quería también pelear por mi puesto. En Sol jugaba por derecha o por izquierda y no me sentía cómodo del todo. Era otro recorrido, otra intensidad”.

“De hecho hablé con el entrenador (Juan Pablo Pumpido) en su momento, que le podía ayudar si el equipo necesitaba pero que no iba a encontrar mi mejor rendimiento”, acotó. En Guaireña, el futbolista de 26 años también jugará la Copa Sudamericana.