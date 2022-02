Insólito: Guaraní perdió por W.O porque el bus no llegó

La temporada 2022 de las Divisiones Formativas comenzó este viernes con varios partidos de distintas categorías. Entre los cotejos programados de la primera jornada del torneo Apertura, Villarrica era sede de dos encuentros entre Guaireña y Guaraní, pero un hecho insólito impidió el desarrollo de los cotejos y los árbitros dieron como ganador al Albiceleste por walkover.

Desde el Club Guarani, lamentamos lo sucedido esta mañana con el traslado de dos Categorías de nuestras Divisiones Formativas.



Por lo que ponemos a conocimiento público lo acontecido. pic.twitter.com/0KsFnNT0WU — Club Guarani (@ClubGuarani) February 11, 2022

El Aborigen, en las categorías Sub 16 y Sub 17, ni siquiera partió desde Asunción para disputar ambos duelos en el estadio Valeriano Villaverde del club Olimpia. La comisión directiva del Aurinegro, que juega la Copa Libertadores Sub 20 en Quito, reveló que el transporte de los dos planteles no llegó al sitio desde dónde debían viajar al Departamento del Guairá.