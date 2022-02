Josué Colmán, la novedad entre los citados de Fernando Jubero

Guaraní debutará en la Copa Libertadores 2022 contra el América Mineiro de Raúl Cáceres. El Aborigen arrancará el certamen continental desde la Fase 2 e iniciará la serie el miércoles (19:15), en Belo Horizonte. El plantel viajó este martes con la novedad de Josué Colmán y la ausencia de Alberto Contrera. Por cuarta vez, Fernando Jubero cambiará la formación, con el regreso del ex Cerro Porteño, quien está recuperado de una lesión.

“Está a disposición, ha venido con la lesión de tobillo, pero en principio no hay ningún inconveniente, ha trabajado con el grupo normal. Es un jugador importante para nuestro juego por todo lo que aporta. Estamos contentos de que está a disposición”, mencionó Jubero, quien no tuvo al volante ofensivo en la tercera ronda del torneo Apertura. El ex Orlando City de la Major League Soccer tuvo un esguince grado uno en el tobillo izquierdo.

“El objetivo es hacer un buen partido, que es lo más importante, y traer un buen resultado para tener ventaja en el partido de vuelta. La idea es no variar mucho, pero sí tenemos que hacer algunos ajustes. Estuvimos viendo al rival, de mucha jerarquía, que se reforzó bien. Más que cambiar nuestra manera de jugar, es realizar algunos ajustes para poder encarar con la mayor garantía el partido”, agregó el español con respecto al partido.