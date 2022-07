Fariña ya se puso la aurinegra

“Quiero agradecer a la gente del club por el esfuerzo que hicieron, estoy contento de estar acá, sentía que era una buena oportunidad para aprovechar, me siento identificado en la forma que tiene el club de trabajar, en la forma de jugar, se dio esta oportunidad y estoy muy contento”, señaló el jugador en conferencia de prensa después de la firma de contrato.

Afirmó que está cómodo en el país. “Estoy cómodo en el país, mi familia y yo estamos adaptados, así que eso también inclinó la balanza para tomar la decisión y, como dije, de la forma que juega el club sentí que puedo aportar lo mío y eso me hizo decidir”.

“Tuve la posibilidad de hablar con el profesor Jubero, eso también ayudó. Estoy contento de estar en un club grande como Guaraní. Me identificó con la forma de jugar que tiene y trataré de hacerlo con todas las ganas”, añadió el ex Cerro Porteño. Mencionó además que no le costó tomar la decisión de aceptar la propuesta de Guaraní.

Dijo que lo que necesitaba es continuidad. “En Cerro tenía lo de la renovación, pero necesitaba mostrar mi fútbol y con la charla que tuve con el profesor me dijo lo que pretendía de mí y eso hizo que este aquí”.

No sabe aún dónde lo utilizará Jubero. “Con el correr de los entrenamientos el profesor irá probando esquemas, la verdad no sé aún donde me va a ubicar, pero estoy abierto a lo que el necesite y dar lo mejor”.

“El contrato es por un año y medio y mi objetivo es llegar al máximo nivel, a mi mejor versión y ayudar al equipo a conseguir grandes cosas”, añadió.

Señalo que lo que busca es continuidad. “En Cerro se vio una mejora en lo futbolístico y después no jugué muchos partidos y busco continuidad y ayudar a Guaraní a conseguir los objetivos. Físicamente estoy bien, cuando el profesor disponga ya estaré para los entrenamientos”, finalizó.