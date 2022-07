Según declaraciones del representante de Josué Colmán, Lucas Domenech, el jugador viajó a México el pasado lunes con el fin de firmar un precontrato con un club de la Liga MX, a pesar de tener contrato vigente con Guaraní. Ante esta situación, Emilio Daher, mandamás aurinegro, se pronunció en el Cardinal Deportivo y sentó la postura de la institución.

“Él tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Por obligación contractual, tendrá que presentarse mañana y jugar hasta fin de año. Había tiempo de utilizar la cláusula rescisión hasta el 30 de junio, pero no fue así”.

Sobre las declaraciones de Lucas Domenech, el presidente expresó: “A mi no me consta que sea su representante, para nosotros, lo que dice este señor no existe. Guaraní va a ejercer su derecho, tenemos un contrato firmado, donde él está obligado a prestar servicio al club”

“Si no cumple, hay resortes legales que nos permiten recurrir a la APF y a la FIFA. Vamos a exigir que se cumpla el contrato”, sentenció Daher.