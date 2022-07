Roberto Fernández tiene futuro definido: el Dinamo Moscú de Rusia

Fernando Jubero realizará una renovación en Guaraní con miras a la segunda parte del año. Pero en el caso de Roberto Fernández, la salida del zaguero es una transferencia que realizará el club. El futbolista de 22 años tiene acordada la partida a la Premier League de Rusia, donde jugará en el Dinamo Moscú, que a mitad de 2021 había contratado a Fabián Balbuena.

Lea más: Gustavo Ramírez será refuerzo del Rosario Central de Carlos Tévez

Sin conocer los detalles económicos de la operación, el Aborigen venderá a Fernández después de rechazar una oferta de US$ 2.000.000 del León de México. El defensor no compartirá plantel con Balbuena, ya que va en lugar del ex West Ham, que está muy cerca del Corinthians, que aceleró el retorno del central después de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Lea más: Cuándo y ante qué rival volverá a jugar la selección paraguaya

Fernández, quien debutó en el torneo Apertura 2019 con Gustavo Florentín, disputó 70 partidos de liga y 6 de copas internacionales, marcando dos tantos, ambos en el fútbol paraguayo. El canterano será la octava baja del plantel, no tendrá a Víctor Cáceres, Guillermo Benítez, Alejandro Samudio, Josué Colmán, José Ariel Núñez, Brahian Ayala y Sergio Bareiro.