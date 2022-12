Por qué Fernando Fernández estuvo ausente en la presentación de Guaraní

La era Hernán Rodrigo López en Guaraní comenzó el miércoles con una sencilla presentación en el Comité Olímpico Paraguayo (COP). La bienvenida del entrenador uruguayo, reemplazante de Fernando Jubero, fue junto a una parte del plantel, que estuvo integrado por canteranos, el primero refuerzo y experimentados como Marcos Cáceres, Luis Fariña, entre otros.

Entre las ausencias, resaltó Fernando Fernández: el capitán no participó de la sesión y la continuidad en el club es incierta. Al terminar la temporada 2022, en la que fue el máximo artillero del fútbol paraguayo con 21 goles, la directiva del Aborigen decidió acortar el presupuesto 2023, motivo por el cual también redujo el salario del atacante.

Fernández no aceptó la propuesta de unos US$ 35.000 a unos US$ 18.000 y en medio de la negociación, había entregado una oferta. Hasta el momento, no acuerdo entre las partes, razón que llevó al delantero de 30 años a no asistir al día uno de las tareas del Legendario. Hasta que exista un pacto por el tema económico, el jugador no entrenará.

Fer-Fer, quien tiene vínculo hasta 2024, aguardará unos días más y en caso de no llegar a buen puerto, la rescisión en una opción. Del otro lado, Francisco Arce y Cerro Porteño están muy interesados y han comunicado al futbolista la intención de contar con él para el próximo año. Esta semana será clave para conocer el destino del ex América de Cali.