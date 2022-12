Ramón Giménez: “Estamos para hacer una incorporación más”

Guaraní continúa reforzando el plantel que conducirá Hernán Rodrigo López en 2023. Mientras los jugadores realizan la pretemporada en el Comité Olímpico Paraguayo (COP), la directiva del Aborigen trabaja para cumplir con los pedidos del entrenador uruguayo. Hasta el momento, los fichaje presentados fueron José Moya, Raúl Cáceres, Estivel Moreira y Gastón Gil Romero.

Además de los cuatro, el club tiene asegurado a otros tres: Rodrigo Amarilla, ex Resistencia; Rubén Darío Ríos, ex Nacional; y Rodrigo Muñoz, ex Cerro Porteño. El miércoles, Ramón Giménez comentó que todavía buscan una incorporación más, que sería el delantero charrúa Facundo Barceló Viera, quien en este 2022 militó en el O’Higgins de la Primera División de Chile.

“Estamos para hacer una incorporación más”, expresó el gerente deportivo del Legendario al Cardinal Deportivo. “Todas las contrataciones que se hacen son con el aval del cuerpo técnico”, agregó Giménez, explicando que todas las llegadas son con el visto bueno de López, quien asumió en reemplazo de Fernando Jubero, quien había rescindido contrato a finales de noviembre.

