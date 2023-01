Devis Vásquez y un emotivo mensaje de despedida de Guaraní

Devis Vásquez, el arquero colombiano ex-Guaraní, fue presentado oficialmente ayer como nuevo jugador del poderoso AC Milan de Italia, con un contrato que se extiende hasta el 30 de junio del 2026.

El jugador de 24 años dejó una ganancia de 250 mil dólares al legendario, tras la oferta de 500 mil que hizo llegar el club rossonero, que aspiraba contar desde hace un tiempo con el golero.

En su cuenta oficial de Instagram, Devis Vásquez dedicó un emotivo y extenso mensaje de despedida y agradecimiento para Guaraní, club al que llegó en el año 2020.

“Aprovecho este medio para despedirme. Fueron tres años de altas y bajas, tres años de felicidad y tristeza”, comenzó escribiendo.

“Agradezco a todas las personas que me hicieron sentir en casa desde el primer día que llegué al Club Guaraní, el cual abrió las puertas y me dio la oportunidad de cumplir mis sueños de ser FUTBOLISTA PROFESIONAL, jugar COPA LIBERTADORES y tener la posibilidad de disputar un título en dos oportunidades que por muy poco no lo conseguimos”, añadió.

“Gracias a mis compañeros por siempre darme la mano, a la dirigencia que confió en mí para mi llegada al club y, a cada uno de los cuerpos técnicos que han aportado en mi crecimiento profesional y personal, kinesiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Gracias a los hinchas que estuvieron incondicionalmente y también a los que en algún momento pudieron sentirse molestos o enojados en algunas oportunidades, todo eso me ayudó a crecer y a seguir forjando mi carácter y personalidad”, aseveró Devis.

“Gracias a las personas que siempre con sus mensajes de aliento ayudaron a levantar la cabeza, utileros, a los cancheros y las personas que hacen parte del Club Guaraní les deseo lo mejor por siempre. Muchas gracias y un abrazo para todos”, sentenció el nuevo jugador del heptacampeón de la Champions League.